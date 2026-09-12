Лидл България дари 19 104 лв. в подкрепа на деца в риск и фондация "За Нашите Деца"
Лидл България връчи официално чек на стойност 19 104 лв. на фондация "За Нашите Деца". Сумата беше събрана в месеца на любовта чрез споделяне на видео...
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Лидл България връчи официално чек на стойност 19 104 лв. на фондация "За Нашите Деца". Сумата беше събрана в месеца на любовта чрез споделяне на видео...
Лидл България връчи официално чек на стойност 19 104 лв. на фондация "За Нашите Деца". Сумата беше събрана в месеца на любовта чрез споделяне на видео...
София. Известни музиканти и бизнесмени ще пеят заедно на благотворителна "Вечер на добродетелите", организирана за пета поредна година от фондация "За...