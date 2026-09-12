Русе посреща фолклорни състави от Колумбия и Казахстан
Кулминацията на събитието ще бъдат двата концертни спектакъла на 26 и 27 юли
Следете всички новини, анализи и коментари за Фолкор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кулминацията на събитието ще бъдат двата концертни спектакъла на 26 и 27 юли
Намира се до Смолян
Танци от всички фолклорни области ще зарадват ценителите на народната музика днес. От 19.00 часа в зала 1 на НДК излизат няколко ансамбъла, подготвил...