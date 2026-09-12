Командващият на НАТО е на посещение в Украйна
Генерал Филип Брийдлав, главнокомандващ силите на НАТО, ще посети Украйна в сряда за разговори с високопоставени политически и военни лидери, каза нег...
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Генерал Филип Брийдлав, главнокомандващ силите на НАТО, ще посети Украйна в сряда за разговори с високопоставени политически и военни лидери, каза нег...
София. Върховният командващ на Съюзното командване по операциите на НАТО генерал Филип Брийдлав пристигна във вторник на официално посещение у нас. Оф...
Отава. Заради руско – украинската криза НАТО обмисля постоянно военно присъствие в съседните държави. Главнокомандващият силите на Алианса в Европа Ф...