Изтрeбители ескортираха самолет заради фалшива бомба
Лондон. Британски изтребители ескортираха самолет на Катарските авиолинии до летището в Манчестър, заради подозрение за борда на бомба. Причината е от...
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Лондон. Британски изтребители ескортираха самолет на Катарските авиолинии до летището в Манчестър, заради подозрение за борда на бомба. Причината е от...
Разград. Телефонни терористи вдигнаха на крак полицията в Разград. В рамките на един следобед на тел. 112 са позвънили двама мъже с предупреждение за...
Париж. Айфеловата кула за пореден път беше евакуирана и затворена за няколко часа след фалшив сигнал за бомба. Посетителите на туристическия обект бях...