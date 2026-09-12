DJ-асове с европейски тур от Planet Club
Руското дуо Filatov & Karas идват за първи път у нас. Двамата диджеи ще стартират европейското си турне от София и Варна по покана на Planet Club....
Следете всички новини, анализи и коментари за Европейско Турне. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Руското дуо Filatov & Karas идват за първи път у нас. Двамата диджеи ще стартират европейското си турне от София и Варна по покана на Planet Club....
Китаристът на Pink Floyd Дейвид Гилмор обяви датите за лятното си турне в Европа. Първият концерт ще бъде на 25 юни във Вроцлав, Полша, а последният е...
Иновативните Submotion Orchestra обявиха дати за европейското си турне. То ще започне с два концерта в България и ще приключи в Лондон. Само преди дни...
Сиатъл. Легендарната банда Pearl Jam обяви 11 дати за Европейското си турне година. Обиколката на Еди Ведър и компания на Стария континент започва на...