Оставиха убиеца на Емил в ареста
София. Обвиненият за убийството на 18-годишния Емил Ботев англичанин Мейсън Кристофър остава зад решетките за постоянно. Това реши състав на Софийски...
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София. Обвиненият за убийството на 18-годишния Емил Ботев англичанин Мейсън Кристофър остава зад решетките за постоянно. Това реши състав на Софийски...
Няма да оставим убиеца да се измъкне като Майкъл Шийлдс, заричат се във Фейсбук Укриващ се от закона англичанин закла българин при сбиване между млад...
Проф. Емил Ботев, шеф на Сеизмологичния институт към БАН - Професор Ботев, хората са в паника след труса. Какви са вашите прогнози и има ли от какво...