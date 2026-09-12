Всичко за Елиф Шафак

Следете всички новини, анализи и коментари за Елиф Шафак. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Свят Интервюта
Гришо се учи на любов с книга

Гришо се учи на любов с книга

Българският тенисист Григор Димитров публикува снимка в "Туитър" от самолета за Лос Анджелис. На нея се вижда, че българинът е хванал книгата на Елиф...

21 март | 21:15
0 коментара
18633