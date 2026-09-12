Турска писателка първа пусна горещ поздрав към Георги Господинов
Елиф Шафак също е била номинирана за "Букър" със свой роман
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Елиф Шафак също е била номинирана за "Букър" със свой роман
Опитът за преврат в нашата страна е пирон в ковчега на демокрацията, коментира събитията от последната седмица турската писателка Елиф Шафак пред The...
Българският тенисист Григор Димитров публикува снимка в "Туитър" от самолета за Лос Анджелис. На нея се вижда, че българинът е хванал книгата на Елиф...
След като защитиха правата на жените, Орхан Памук и Елиф Шафак попаднаха под ударите на турските медии
"Майстора на куполи", най-новата творба от популярната разказвачка Елиф Шафак, излиза на 8 ноември на родния книжен пазар със знака на "Егмонт". Роман...