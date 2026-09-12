Пожар в къща за малко да остави Еленово без ток
Огънят е лумнал в таванско помещение
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Огънят е лумнал в таванско помещение
За трети път ще останат за два дни сухи чешмите в пет благоевградски квартала и едно село. Голяма авария на довеждащ водопровод отвори много работа на...
Във връзка с отстраняване на авария на довеждащ водопровод във вторник /5 април/ за втори път ще бъде спряно подаването на вода в 5 квартала на Благое...
Огнище на антракс е открито в поповоското село Еленово, информира БНТ. Тази сутрин е свикано извънредно заседание на областната епозоотична комисия в...
Истински екшън се разрази в понеделник привечер пред блок в благоевградския квартал „Еленово". Между двама мъже възникнал скандал към 17,30 часа, като...
Благоевград. 56-годишен бивш пожарникар загина при полет от терасата на седмия етаж на блок в благоевградския квартал "Еленово". Трагичният инцидент с...