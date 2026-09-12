Джерард захапа Слот. Какъв беше отговорът
По болезнена тема за Ливърпул този сезон
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По болезнена тема за Ливърпул този сезон
Какво посъветва легендата на Ливърпул
Стивън Джерард е пред договор с клуба от Висшата лига
Мениджърът е първият германец с шампионски трофей в Англия
Мениджърът на "Ливърпул" Юрген Клоп сподели, че легендата на "червените" Стивън Джерард може да тренира, когато си пожелае на "Мелууд". Германецът раз...
Легендата на "Ливърпул" Стивън Джерард е на път да се завърне в клуба на сърцето си след разговор с мениджъра на тима Юрген Клоп, пише The Independent...
Европейският клубен шампион "Барселона" надделя над американския "Лос Анджелис Галакси" с 2:1 в поредния мач от турнира International Champions Cup пр...
Неостаряващият, легендата на "Ливърпул" Стивън Джерард се разписа за първи път с екипа на "ЛА Галакси" в МЛС лигата. Капитан Фантастико вкара в калиф...
Легендарният футболист и човек Стивън Джерард направи първата тренировка с новия си отбор "ЛА Галакси". Невероятната бивша 8-ца на "Ливърпул" се очакв...