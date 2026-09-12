Примката се затяга! Двама дерибеи горят с имунитетите
Исканията за сваляне на имунитетите на Ибрямов и Рангелов са предвидени за четвъртък
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Исканията за сваляне на имунитетите на Ибрямов и Рангелов са предвидени за четвъртък
Сценарият за "втори възродителен процес" няма как да сработи. Българските турци втори път няма да бъдат излъгани и употребени
Става дума за Джейхан Ибрямов и Марио Рангелов, които са разследвани от прокуратурата
Нови доказателства срещу Джейхан Ибрямов и Марио Рангелов
Планирането на политическо убийство, търговията с влияние и продажбите на натовски тайни получават наказателна защита… ако си депутат на Ахмед Доган
Под поста на Петров се разгръща дискусия, която отразява мнението на повечето българи у нас
От доказателствата по делото срещу Джейхан Ибрямов става ясно, че лидерът на земеделците Ахмед Доган няма страх да поръчва смърт на опоненти
Жалко е за България, че вместо днес да работим, да се занимаваме с хляба, с учителите, с военните, с полицаите, се занимаваме с имунитетите на дерибеи...
Днес Народното събрание на България реши, че престъплението няма значение, каза Искра Михайлова
Предлагал флашка с параметрите на най-модерните Ф-16 и Юрокоптер
Те бяха поискани заради подкуп и купуване на гласове
Киселова внася три искания в пленарната зала
Някои са доста по-равни и законите не важат въобще за тях, написа пиар експертът
Искането е внесено още на 13 декември
Падна в собствения си капан
Народният представител е привлечен към наказателна отговорност за две престъпления
Наказателното производство ще бъде възобновено и разследването ще продължи
"Промяната" гази закони, брани обвиняем в търговия с влияние
Аферата "Джейхан" показа голата истина за Доган и корупционните схеми
Самият той призовал за край на протеста