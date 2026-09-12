Епична битка в "Игри на волята". Някой пусна 24-каратова усмивка
Ясен е първият сигурен участник в звездния сезон 7
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Ясен е първият сигурен участник в звездния сезон 7
Тя ще посети Военноморския координационен елемент за Черно море
След ремонта торпедоносецът е като оживяла реликва Гостите могат да видят къде е свиквал с моряшкия живот Вапцаров Голямата гордост на бойния ни фло...
Фрегатата "Дръзки" от състава на военноморските ни сили ще вземе участие в операцията на НАТО в Средиземно море "Active Endeavour". С щатното си въоръ...
Варна. Нов туристически маршрут "Уникалните срещи - различното преживяване" чертаят този петък гидове и туроператори от Варна до уникалните историчес...
Варна. Хиляди варненци и гости на града имаха уникалната възможност да се качат на борда и да разгледат на празника на Военноморските сили три бойн...