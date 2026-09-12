Държавната агенция за закрила на детето със спешни мерки за вейповете
Нужно е повишаване на дигиталната и медийна грамотност на децата и родителите, заяви Касърова
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Нужно е повишаване на дигиталната и медийна грамотност на децата и родителите, заяви Касърова
Персоналът в новите центрове от семеен тип, в които се отглеждат изоставени деца, ще преминават през специално обучение на базата на наръчник, изготве...
Пълна забрана деца под 3-годишна възраст да бъдат настанявани в специализирани институции. Това предложи шефът на Държавната агенция за закрила на дет...
София. Проверки във всички помощни училища в София започва Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съобщиха от пресцентъра й. Инспекторите от...