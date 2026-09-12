Уволниха единствения магьосник на държавна служба
Иан Блекбери Чанъл служи в Крайстчърч, играе танци за дъжд и е награден с медал от кралица Елизабет Втора
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Иан Блекбери Чанъл служи в Крайстчърч, играе танци за дъжд и е награден с медал от кралица Елизабет Втора
Омбудсманът Мая Манолова атакува пред Конституционния съд промените в Закона за държавния служител, които забраняват на пенсионери да заемат държавна...
Назначенията на държавна служба без конкурс ще бъдат стопирани от средата на 2017 г. Тогава ще влязат в сила промени в Закона за държавния служител, п...