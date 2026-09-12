Френска комедия разплака арт елит в Дома на киното
В "Черешка" Таня Вучкова изиграва последната си роля Артисти, бизнесмени, дипломати и журналисти се събраха преди в Дома на киното, за да аплодират п...
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В "Черешка" Таня Вучкова изиграва последната си роля Артисти, бизнесмени, дипломати и журналисти се събраха преди в Дома на киното, за да аплодират п...
Изповедта на един държавен глава на 5 ноември – директно от Копенхаген в Дома на киното, начало 20:30 часа София. 25 години след падането на Берлинск...
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