Depeche Mode отменят концерта си в Киев
Киев. Поради настоящите граждански вълнения и нестабилност в Киев и цяла Украйна, концертът на рок бандата Depeche Mode се отменя. Музикантите отложих...
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Киев. Поради настоящите граждански вълнения и нестабилност в Киев и цяла Украйна, концертът на рок бандата Depeche Mode се отменя. Музикантите отложих...
Истанбул. Блокадата на българо-турската граница отмени концерта на Depeche Mode в Истанбул. Бандата се извини на феновете, които са си купили билети,...
София. Английската група Depeche Mode ще изнесе тази вечер втория си концерт в София. Шоуто ще започне в 20.00 ч. на стадион "Локомотив". Феновете мог...
София.Входовете на стадион "Локомотив" в деня на концерта ще бъдат отворени в 17.30 ч. Движението по бул. "Рожен" няма да бъде спирано, съобщиха от об...
Пускат бирата на стадиона веднага след като затворят урните