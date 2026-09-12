Всичко за Даниел Иванов

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Аоияма с 6-а победа в Токио

Аоияма с 6-а победа в Токио

Даниел Иванов записа 6-а победа на престижния новогодишен турнир по сумо в Токио. Българинът, известен с прякора си Аоияма и е с ранг "маегашира-2",...

23 януари | 18:30
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