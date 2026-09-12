Аоияма приключи с положителен баланс в Нагоя
Даниел Иванов постигна победа в последния кръг
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Даниел Иванов постигна победа в последния кръг
Даниел Иванов с пети успех в Нагоя
Даниел Иванов избута Шодай с ошидаши
Даниел Иванов се справи с Мейсей
Даниел Иванов допусна поражение от Гоейдо
Даниел Иванов се справи с одзеки Такаясу
Даниел Иванов загуби от Такаясу с "йорикири"
Българският сумист загуби от Гоейдо
Даниел Иванов продължава да мачка във Фукуока
Даниел Иванов записа 6-а победа на престижния новогодишен турнир по сумо в Токио. Българинът, известен с прякора си Аоияма и е с ранг "маегашира-2",...
Осака. Българинът Калоян Махлянов-Котоошу претърпя трета поредна загуба в пролетния турнир по сумо "Хару башьо" в Осака. "Българският Гъливер" този пъ...
Даниел Иванов успя да запише ценна победа на турнира по сумо във Фукуока и то пред погледа на сър Пол Макартни. Легендарният музикант бе сред публикат...