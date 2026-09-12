Селски мегдан отдаден под наем като ливада за 7 лева на година
Безумен и скандален договор е бил подписан между община Белица и бизнесмен от село Черешово. Центърът на малкото населено място с близо 300 жители бил...
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Безумен и скандален договор е бил подписан между община Белица и бизнесмен от село Черешово. Центърът на малкото населено място с близо 300 жители бил...
Русе. Мъжете в русенското село Черешово спазиха традицията и отпразнуваха Дядовден. Близо 50 години мъжкият купон след Бабинден продължава да е запазе...
Русе. Мъжете в Черешово спазиха традицията и отбелязаха уникалния за България Дядовден. Близо 50 години в русенското село купонът на силния пол след Б...