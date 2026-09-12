Най-дългият брак в света. Не е за вярване
Женени са над 84 години, сложиха рекорд
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Женени са над 84 години, сложиха рекорд
Лукоки обяви, че му е нужна промяна, каза треньорът
Бургас привлича туристи с поредица фестивали С очакване за силен туристически сезон Бургас се събуди от зимния сън и започна да се стяга да посреща г...
Пай с бекон и яйца по австралийски
Бразилци от ЦСКА избягаха в Гърция за Великден. Става дума за Маркиньос и Жуан Фелипе. Дуото отпрашило за южната ни съседка, където освен за забележит...
Бразилката Крис Мигел проговори на български заради гастрол у нас. Актрисата и колегата й Данило Томич представят в театър "Възраждане" музикалния си...
Корупционни скандали помрачиха харизмата й на нестандартен политик Дилма Русеф, бразилката с български корени, удържа трудна победа на президентските...