Шамар за лекар и пациент при фалшив болничен
Глоба и за двамата предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България
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Глоба и за двамата предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България
София. От началото на следващата година данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, ще се извършва по електроне...
София. Болничен лист, според който се налага домашно лечение за няколко дни е причината за отмяната на принудителното довеждане на бившия лидер на ДП...
Бланките стрували пари и усилие да се попълнят