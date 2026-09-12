Българският посланик в САЩ се зарадва и възмути за F-16
Според него половин ескадрила е като половин реформа или половин модернизация
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Според него половин ескадрила е като половин реформа или половин модернизация
Той трябва да напусне Русия до 24 часа
Берлин. Българският посланик в Германия Ради Найденов критикува дебатите около социалния туризъм от България и Румъния. "Като дипломат, Ради Найденов...