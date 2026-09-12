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Баба подсилва "Челси"

Баба подсилва "Челси"

Рахман Баба може да се счита за ново попълнение на "Челси", съобщава Скай Италия. Футболистът на "Аугсбург" ще премине медицински прегледи в Лондон до...

10 август | 16:52
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