Борусия Дортмунд се прочу с издънка в Германия (ВИДЕО)
"Жълто-черните" паднаха 1:2 като гост на Аугсбург
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"Жълто-черните" паднаха 1:2 като гост на Аугсбург
Грандът взе баварското дерби след обрат
Рахман Баба може да се счита за ново попълнение на "Челси", съобщава Скай Италия. Футболистът на "Аугсбург" ще премине медицински прегледи в Лондон до...