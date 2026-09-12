Глоба и два затворени сектора за ЦСКА (ВИДЕО)
БФС не пожали ЦСКА за изцепките на публиката при контролата с израелския "Ашдод". Два от секторите на "Армията" ще са затворени за първото домакинство...
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БФС не пожали ЦСКА за изцепките на публиката при контролата с израелския "Ашдод". Два от секторите на "Армията" ще са затворени за първото домакинство...
Ръководството на ЦСКА излезе с официално обръщение след вчерашните ексцесии в контролния мач срещу израелския "Ашдод, завършил с победа за гостите с 1...
Треперихме за живота си, проплакаха от "Ашдод" Грозните сцени от стадион "Българска армия", които сложиха край на контролата между ЦСКА и "Ашдод", се...
Футболистите на "Ашдод", които вчера изиграха контрола с ЦСКА, заявиха, че са се страхували за живота си, след като бяха подгонени от част от феновете...