Аоияма загуби от велик шампион
Хакухо надви българският сумист
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Хакухо надви българският сумист
Даниел Иванов постигна победа в последния кръг
Даниел Иванов с пети успех в Нагоя
Даниел Иванов избута Шодай с ошидаши
Даниел Иванов се справи с Мейсей
Даниел Иванов допусна поражение от Гоейдо
Българският сумист с шанс да завърши с положителен актив в турнира
Даниел Иванов се справи с одзеки Такаясу
Българския сумист надви Садануми в осмия кръг
Българският сумист вече има 5 победи
Българинът остана с отрицателен баланс в японската столица
Даниел Иванов загуби от Такаясу с "йорикири"
Българският сумист загуби от Гоейдо
Сумистът с шести успех в японската столица
Българинът продължава в Токио с 5 победи и 3 поражения
Българският сумист надви Йошикадзе
Даниел Иванов продължава да мачка във Фукуока
Даниел Иванов записа 6-а победа на престижния новогодишен турнир по сумо в Токио. Българинът, известен с прякора си Аоияма и е с ранг "маегашира-2",...
Българският сумист Даниел Иванов-Аоияма спечели трета победа на летния турнир по сумо в японския град Нагоя. Срещата беше от седмия кръг "маегашира-2...
Българинът Даниел Иванов-Аоияма падна още в йерархията на сумото. Известният с прозвището Синята планина борец от Елхово ще бъде шести маегашира на За...