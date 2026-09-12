Таен дарител позлати Софийския университет
Огромна сума пари отива за стипендии през следващите 10 години
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Огромна сума пари отива за стипендии през следващите 10 години
София. Уебсайтовете на ДАНС и МВР не работят от 13.20 ч. в петък. При заявка страниците mvr.bg и dans.bg не се зареждат. Според анонимен източник на Н...
800 биткойна плати анонимен купувач, за да се сдобие със свръхлуксозна вила на Бали. Това е първата сделка с недвижим имот с новите виртуални пари. Ка...