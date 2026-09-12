Въвежда се специална организация за концерта на Aerosmith
София. От "София Mюзик Eнтърпрайсис" и Столичната община съобщиха за предприемането на специални мерки за концерта на Aerosmith в България. Стивън Тай...
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София. От "София Mюзик Eнтърпрайсис" и Столичната община съобщиха за предприемането на специални мерки за концерта на Aerosmith в България. Стивън Тай...
"Аеросмит" опъват жици върху две сцени на стадион "Локомотив"
Стивън Тайлър и компания ще пеят на две сцени на стадион "Локомотив" в столицата. Музикантите потеглят на европейско турне и София е втората спирка в...
Рокаджиите от Aerosmith тръгват на турне заедно със Slash това лято. Бандата ще обедини сили с легендарния китарист на Guns N' Roses за турнето Let Ro...