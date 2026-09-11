Гюл обяви, че няма да се кандидатира за президент
Истанбул. Президентът на Турция Абдуллах Гюл потвърди в неделя, че няма да се кандидатира на предстоящите президентски избори на 10 август. "Аз вече...
Следете всички новини, анализи и коментари за Абдуллах Гюл. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Истанбул. Президентът на Турция Абдуллах Гюл потвърди в неделя, че няма да се кандидатира на предстоящите президентски избори на 10 август. "Аз вече...
"Вярно е, че е имаше някои грешки, крайност в отговора на полицията", заяви Ердоган
Комшиите смениха мръвките с халва заради Игнатов