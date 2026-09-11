Новина за всички ученици и родители! Кабинетът отпусна близо 8 милиона за училищата
Средствата ще бъдат предоставени за цялата страна
Следете всички новини, анализи и коментари за 8 Милиона. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Средствата ще бъдат предоставени за цялата страна
Отпуснати са на 20 общини
Проектът за обновяване на 17-и микрорайон във варненския квартал „Левски" - „Реконструкция на ул. „Мадара" – в участъка от ул. „Д-р А. Железкова" до у...