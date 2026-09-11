Обрат с 31 декември и 2 януари, засяга работещите
За декември празничните дни са 24, 25, 26 декември, 1 януари е почивен
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За декември празничните дни са 24, 25, 26 декември, 1 януари е почивен
Роси бе в неизвестност от 2 януари, когато е била видяна за последно около 20,30 часа
70-годишен юбилей чества нашият колега Матей Бонев
Бракосъчетанието на 62-годишния президент на Естония Томас Хендрик Илвес и годеницата му 38-годишната латвийка Йева Купце, служителка в министерството...