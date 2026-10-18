Санкт Петербург под масирана атака. Пламна голям петролен терминал

Мащабна украинска атака с дронове разтърси Санкт Петербург и Ленинградска област през нощта срещу неделя, като предизвика пожар на голям петролен терминал и засегна център за данни на руската интернет компания ВК. Руските власти съобщиха за 126 свалени безпилотни апарата над Ленинградска област, а летището на Санкт Петербург временно прекрати работа, предаде ТАСС.

Пламъци са обхванали и други инфраструктурни обекти, като на места са регистрирани прекъсвания на електрозахранването. По първоначални официални данни няма жертви, а мащабът на щетите все още се установява.

Голям пожар на петролния терминал

Една от основните цели на нападението е бил Петербургският петролен терминал, разположен в пристанището на втория по големина руски град. Съоръжението е важна част от инфраструктурата за съхранение и износ на нефтопродукти през Балтийско море.

Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов потвърди, че след атаката на територията на терминала е избухнал пожар. Спасителните служби са били изпратени за овладяване на пламъците, като огнища са регистрирани и на други обекти в града.

В интернет се разпространяват видеозаписи, на които се виждат големи пламъци и гъст дим. Автентичността на всички кадри обаче не е независимо потвърдена, а руските власти все още не са обявили пълния размер на пораженията.

Според губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко противовъздушната отбрана е унищожила 126 безпилотни апарата над региона. Отломки от дронове са паднали върху жилищни сгради и електропроводи, предизвиквайки временни прекъсвания на електроснабдяването.

Удариха и център за данни на голяма руска компания

Нападението е засегнало и цифровата инфраструктура на Русия. Под удар е попаднал център за обработка на данни на компанията ВК в Ленинградска област, съобщи ТАСС.

Компанията е собственик на популярната руска социална мрежа „ВКонтакте“ и предоставя редица други интернет услуги. От ВК потвърдиха атаката, но увериха, че основните им услуги продължават да бъдат достъпни за потребителите в обичайния режим.

Въпреки това в интернет са регистрирани оплаквания от потребители за затруднен достъп до социалната мрежа. Засега няма потвърдена информация за мащабни повреди в сървърната инфраструктура.

Нападението идва след други атаки срещу руски центрове за данни през последните седмици, включително обекти на технологичната компания „Яндекс“.

Съобщения за удар по важен мост

Допълнително напрежение предизвикаха видеокадри, разпространени в социалните мрежи, за които се твърди, че показват нападение срещу вантов мост над Корабелния фарватер в Санкт Петербург.

Мостът е част от Западния скоростен диаметър - важна платена автомобилна магистрала, която осигурява транспортни връзки в града.

Руските власти не са потвърдили пряко попадение по съоръжението. Движението по отделни участъци от магистралата обаче е било ограничено заради опасността от нови атаки и работата на спасителните служби.

Според ДПА съобщенията за удара идват след неотдавнашна руска атака срещу мост в украинската столица Киев.

Летище „Пулково“ спря работа

Мащабната въздушна тревога засегна и международното летище „Пулково“, обслужващо Санкт Петербург. Полетите временно бяха ограничени, а пътниците и служителите бяха преместени на безопасни места.

Летищните власти съобщиха, че са осигурили необходимите условия за изчакване, докато противовъздушната отбрана действа срещу безпилотните апарати.

Руският град е важен икономически и транспортен център, а пристанищната му инфраструктура играе съществена роля за износа на горива и други товари.

Украйна многократно е атакувала петролни бази, рафинерии и стратегически обекти дълбоко в руския тил. Киев разглежда подобни операции като средство за отслабване на икономическите и логистичните възможности на Москва да продължава войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г.