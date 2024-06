Путин обсипа с подаръци Ким Чен-ун (Видео)

Руският президент Владимир Путин е подарил на севернокорейския лидер Ким Чен-ун лимузина Aurus, произведена в Русия, сервиз за чай и адмиралски кортик (къс нож, бел.ред.), съобщи в руската държавна информационна агенция ТАСС, цитирайки съветник в Кремъл.

На 19 юни, руският президент повози севернокорейския лидер Ким Чен-ун в луксозна лимузина Aurus, създадена в Русия, по време на посещението си в Пхенян, показа руската държавна телевизия.

Разходката се състоя, след като двамата лидери подписаха споразумение за задълбочаване на военното им сътрудничество, включващо обещание за взаимна отбрана, за да си помагат в случай на нападение, като Ким нарече новите връзки „съюз“.

Видео, публикувано от руската държавна телевизия, показва как Путин сяда зад волана на черната бронирана лимузина, която е неговата официална президентска кола в Русия, а Ким се качва на пътническата седалка.

Путин подари на Ким първата лимузина Aurus през февруари тази година, съобщиха тогава двете страни, което означава, че сега той разполага с поне две от тези превозни средства.

