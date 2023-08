Първи подробности за фаталната катастрофа с Пригожин/Смразяващи кадри/

Бизнес самолет Embraer с номер на опашката RA-02795, който се разби в руската Тверска област, действително е бил собственост на създателя на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин.

ВИЖ ОЩЕ: звънредно! Пригожин загина в самолетна катастрофа

Това твърди и руската опозиционна журналистка Ксения Собчак.

Каналът Gray Zone, свързан с ЧВК „Вагнер“, твърди, че бизнес самолетът е бил свален от ПВО.

На видеозаписа от катастрофата, разпространяващ се в Телеграм, наистина се вижда следа, подобна на тази от противовъздушна ракета.

A private jet belonging to Wagner boss Yevgeny Prigozhin has crashed with all passengers and crew reportedly dying upon impact. #Prigozhin #Wagner pic.twitter.com/qWudAUcn1d