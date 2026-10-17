Отиде си легендарен актьор от Star Trek

Американският актьор Майкъл Форест почина на 97-годишна възраст, съобщи The Hollywood Reporter.

Актьорът стана известен с ролята си в поредицата Star Trek, появявайки се на екрана като Аполон, богът на изкуствата в златни роби.

Въпреки епизодичния персонаж, героят става легендарен и благодарение на любовта на феновете на сериала, Форест отново изпълни ролята на Аполон през 2013 г. във фен проекта Star Trek: The Sequel.

Майкъл Форест също участваше във филма "Cast Away" с Том Ханкс, във филма "King Kong Lives", както и в сериала "Spy" с Дженифър Гарнър.

В последните години от живота си Форест е живял в дом за възрастни хора.