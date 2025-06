Невижданата драма в Париж продължава. Траур вместо сълзи от радост

Празненствата в Париж излязоха извън контрол, след като победното шествие на "Пари Сен Жермен" в Шампионската лига беше помрачено от ожесточени сблъсъци между фенове и полиция за борба с безредиците.

Десетки хиляди привърженици на тима заляха улиците на френската столица, за да отпразнуват историческата победа на ПСЖ с 5:0 над "Интер" (Милано) в Мюнхен - резултат, който донесе на клуба трофея от Шампионската лига за първи път в историята му.

Но радостната атмосфера бързо отстъпи място на напрежение, след като между част от тълпата и полицията избухнаха конфликти. Полетяха предмети, а служителите на реда отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия в опит да възстановят контрола.

Смята се, че сблъсъците са се засилили след като броят на хората надхвърлил официално позволените 110 000 души.

Президентът Еманюел Макрон осъди насилието, предаде Daily Mail, цитирани от България он ер.

"Благодаря ви, че сте ту в Елисейския дворец - мястото, което тази отбор заслужава. Това е момент на радост, но нищо не може да оправдае случилото се през последните часове. Събитията са недопустими - те лишиха сънародниците ни от щастието. Двама души са мъртви. Нацията е в траур. Ще има наказания, ще бъдем безмилостни. Това не е футбол", заяви Макрон.

Арестувани са 559 души по време на интензивни безредици в цялата страна през нощта

"Той беше част от тълпата, празнуваща победата на ПСЖ в определена фензона, а почина от раните си в болница", заяви местен полицейски говорител, без да разкрие името на жертвата.

23-годишен мъж, каращ скутер в центъра на Париж, също е загинал, след като е бил блъснат от превозно средство, съобщи прокуратурата.

Въпреки насилието, в неделя в Париж цареше карнавална атмосфера - фенове развяваха знамена, палеха факли и запяваха химна на Queen - "We Are The Champions".

Двуетажен открит автобус в цветовете на ПСЖ - синьо, червено и бяло, с надпис "Champions D’Europe" - бавно премина по Шанз-Елизе до Триумфалната арка.

Президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелайфи, председател на собствениците Qatar Sports Investments, и старши треньорът Луис Енрике, който спечели Шампионската лига с "Барселона" през 2015 г. и стана седмият треньор, вдигнал трофея с два различни клуба, поведоха празненствата.

Трофеят бе предаван по автобуса от играч на играч, всеки гордо носещ медала си. Защитникът Преснел Кимпембе грабна микрофона и запя "Ici c'est Paris!" (Тук е Париж!), а капитанът Маркиньос призова ФИФА да отличи Усман Дембеле, казвайки "Усман, Златната топка!".

След шествието, играчите и треньорският щаб бяха приети в Елисейския дворец от президента Макрон.

Празненствата завършат на стадион "Парк де Пренс" в неделя вечерта с церемония по връчването на трофея пред притежателите на сезонни билети на клуба. Играчите ще направят и прощална обиколка около терена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com