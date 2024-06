Неочаквана изненада за Олаф Шолц от Г-7

Лидерите от групата на седемте, Г-7, се събраха заедно на 14 юни да изпеят песен на германския канцлер Олаф Шолц по случай рождения му ден.

Преди подновяването на срещите през втория ден от годишната среща на върха президентът на Съединените щати Джо Байдън призова лидерите да пеят за Шолц.



"Това е традиция на семейство Байдън, трябва да се пее Честит рожден ден на рождения ден."



Лидерите, сред които италианският министър-председател Джорджия Мелони, френският президент Еманюел Макрон, британският министър-председател Риши Сунак и канадският министър-председател Джъстин Трюдо, изпяха песента пред Шолц.



Срещата на Г-7 ще се състои в Италия между 13 и 15 юни, като на дневен ред са темите за подкрепа за Украйна и китайски финансови институции, подкрепящи Русия.

Everyone had to sing happy birthday for Scholz again, because Biden insisted. US leadership very much alive.

pic.twitter.com/vQBHYeJJjf