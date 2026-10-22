Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет. Хората бягат от домовете си

Силно земетресение с магнитуд 7 разтърси китайския автономен район Тибет тази вечер. Уплашени жители напуснали домовете си и потърсили убежище на открито, а други прекарали първите минути след труса в автомобилите си, паркирани по улиците.

Земетресението е регистрирано в 22:33 ч. местно време (17:33 ч. българско време), съобщи Ройтерс, позовавайки се на Китайския център за сеизмологични мрежи.

Епицентърът е бил в слабо населен високопланински окръг в района на град Нагчу, Северен Тибет, на около 400 километра от административния център на областта Лхаса.

По първоначалните данни на китайските сеизмолози огнището се е намирало на дълбочина 10 километра. Американската геоложка служба (USGS) също отчита магнитуд 7, но посочва дълбочина около 18 километра.

Има ранени и повредени къщи

Местните власти съобщават за най-малко двама ранени в село близо до епицентъра, предаде китайската държавна телевизия.

При първоначалните огледи са установени пукнатини по някои жилищни сгради в най-близките населени места. Засега няма окончателна оценка за нанесените щети.

На видеозаписи, разпространени от местни медии, се вижда как хора излизат от къщите си и търсят по-безопасни места на открито.

Други се укриват в автомобилите си.

Местен жител разказва, че бил събуден от силното разлюляване на земята. По думите му по време на земетресението чул как конструкцията на къщата му скърца.

Според сеизмологичния център трусът е бил ясно усетен в засегнатия район.

Земята продължава да се люлее

След основното земетресение в околните райони са регистрирани поредица от вторични трусове.

Според китайските сеизмологични данни част от тях са били с магнитуд между 3 и 4.

Американската геоложка служба е регистрирала и вторичен трус с магнитуд 5,2 в района на Нагчу.

Подобна сеизмична активност не е необичайна след толкова силно земетресение. Вторичните трусове обаче създават допълнителна опасност за вече повредените сгради.

Епицентърът е на близо 4900 метра надморска височина

Земетресението е станало в един от най-високите и труднодостъпни райони на планетата.

По данни на Китайския център за сеизмологични мрежи средната надморска височина в радиус от пет километра около епицентъра е приблизително 4864 метра.

Районът е слабо населен, а големите разстояния между отделните селища и високопланинският релеф усложняват установяването на пълния мащаб на последствията.

Местните противопожарни и спасителни екипи са били мобилизирани и насочени към засегнатите населени места, съобщават китайските държавни медии.

Предстоят проверки на жилищните сгради и инфраструктурата.Земята продължава да се люлее

След основното земетресение в околните райони са регистрирани поредица от вторични трусове.

Според китайските сеизмологични данни част от тях са били с магнитуд между 3 и 4.

Американската геоложка служба е регистрирала и вторичен трус с магнитуд 5,2 в района на Нагчу.

Подобна сеизмична активност не е необичайна след толкова силно земетресение. Вторичните трусове обаче създават допълнителна опасност за вече повредените сгради.

Тибет помни земетресения с хиляди жертви

Високопланинските райони на Тибет и съседните китайски провинции са сред силно сеизмично активните части на Азия.

През 2010 г. земетресение с магнитуд 7,1 опустоши района на Юшу в съседната провинция Цинхай, на приблизително 280 километра от епицентъра на сегашния трус.

Тогава загинаха най-малко 2698 души, а близо 300 бяха обявени за изчезнали.

По-скоро, на 7 януари 2025 г., друго силно земетресение разтърси Тибет в района на Тингри, близо до Хималаите. Американските сеизмолози определиха магнитуда му на 7,1, а китайските – на 6,8. При бедствието загинаха най-малко 126 души.

Сега вниманието на спасителните служби отново е насочено към отдалечените тибетски селища.

Към момента потвърдените данни са за двама ранени и повреди по отделни къщи, но проверките в засегнатия район продължават.