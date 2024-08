Мощен тайфун удари Япония. Евакуират райони

Мощен тайфун връхлетя Япония. Властите предупредиха, че тайфунът Шаншан е една от най-силните бури, регистрирани някога.

Започнала е евакуация на 800 хиляди души в цели райони. Очаква се скоростта на вятъра да достигне над 250 км/ч. Японската държавна авиокомпания е отменила повече от 400 полета, анулирани са и 10 международни полета.

Японската метеорологична агенция издаде извънредно предупреждение за опасност от наводнения, свлачища и бурни ветрове. Очаква се, че проливен дъжд да се излее над западните и източните части на Япония, а през уикенда стихията да връхлети и столицата Токио.

🚨🇯🇵 TYPHOON SHANSHAN PROMPTS MASS EVACUATIONS IN JAPAN



Japan has issued an evacuation order for 845,000 people on the island of Kyushu as Typhoon Shanshan approaches, forcing businesses to halt operations, including Toyota, which has stopped all production lines.



The severe… pic.twitter.com/Bqual9zdp7