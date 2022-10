Медведев поздрави Мъск, какво поиска

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев поздрави милиардера Илон Мъск за сключването на сделката по закупуването на Twitter Inc., предаде БНР.

"Успех на Илон Мъск в преодоляването на политическите пристрастия и идеологическата диктатура в Twitter“, написа Медведев в социалната медия, като същевременно помоли американския милиардер "да се откаже от бизнеса си със Starlink в Украйна", имайки предвид решението на Мъск след началото на руската инвазия да позволи безплатен достъп на Украйна до сателитен интернет.

Good luck @elonmusk in overcoming political bias and ideological dictatorship on Twitter. And quit 👋 that Starlink in Ukraine business