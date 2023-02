Голяма новина за Бил Гейтс

Милиардерът Бил Гейтс има нова приятелка, съобщава Пийпъл.

Основателят на Майкрософт се среща с Пола Хърд - вдовица на Марк Хърд, починал през 2019 г. Той е бил управляващ директор на Oracle и шеф на Hewlett-Packard преди време.

Гейтс и новата му половинка са били забелязани сред публиката на финала на тенис турнира Australian Open, предава ladyzone.bg.

