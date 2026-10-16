Зимна селекция за милиони в Левски

Шампионът на България Левски работи усилено по зимната си селекция.

Основен приоритет за 27-кратния първенец на България е привличането на класен централен нападател, като ръководството е готово да инвестира сериозна сума за подсилването на атаката. От клуба са склонни да платят дори над 2 милиона евро, стига да са убедени, че ще привлекат голмайстор, способен да материализира усилията на съотборниците си.

Левски обаче не се ограничава само до търсенето на нападател. Набелязани са футболисти за още два поста - вратар и централен защитник, съобщава "Тема Спорт". Потенциалните нови попълнения вече са наблюдавани от скаутите на столичния клуб.

В момента старши треньорът Хулио Веласкес разполага с трима вратари - Светослав Вуцов, 18-годишния Огнян Владимиров и ветерана Мартин Луков.

Вуцов записа няколко колебливи представяния от началото на кампанията. През лятото към него имаше сериозен интерес от чужбина, но до трансфер не се стигна. Това обаче не изключва възможността да бъде продаден през зимата, ако на "Герена" пристигне достатъчно добра оферта.

Младият Огнян Владимиров вече получи доверието на Веласкес в два шампионатни двубоя и се представи на ниво. Допълнително предимство е, че той отговаря на изискването за участие на български футболист до 23 години в стартовия състав.

За центъра на отбраната испанският специалист разполага с Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Никола Серафимов. Веласкес не се притеснява да използва на тази позиция и дефанзивния полузащитник Гашпер Търдин.

Именно словенецът действа като централен защитник при победата с 2:0 над Черно море на стадион "Тича" през уикенда.

Под наем в Левски играе и Петко Христов, чийто договор обаче изтича в края на годината. Засега няма яснота дали защитникът ще остане на "Герена".

Междувременно "сините" преотстъпиха Стипе Вуликич на столичния Септември. Хърватинът не е играл от пролетта заради възстановяване от счупена костица на стъпалото.