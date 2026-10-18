Ветеран измъкна Лил от капана. Невероятна битка за върха във Франция

Неостаряващият Оливие Жиру отново влезе в ролята на спасител, но този път дори неговият гол не стигна на Лил за победа и първо място във френското първенство. 40-годишният нападател донесе равенството 1:1 срещу Брест, след като гостите бяха шокирали домакините с попадение още в началото на срещата от седмия кръг на Лига 1. Така „песовете“ пропуснаха отлична възможност да оглавят еднолично класирането и останаха с 14 точки, колкото имат още Пари Сен Жермен и Монако. В другия интересен сблъсък Ланс победи Троа с 3:1 като гост и направи сериозен скок в подреждането.

Брест шокира Лил още в шестата минута

Домакините излязоха на стадион „Пиер Мороа“ със самочувствието на един от претендентите за върха, но плановете на треньора Давиде Анчелоти бяха объркани почти веднага.

Още в шестата минута Мама Балде отклони удар на Готие Лорис и изпрати топката в мрежата за 0:1. Ранният гол даде увереност на Брест и постави Лил в неприятната ситуация да преследва резултата.

„Песовете“ постепенно установиха контрол върху играта, но въпреки териториалното си надмощие трудно създаваха чисти положения. До почивката домакините не успяха да отправят нито един точен удар, а защитата на гостите се справяше с опитите им да стигнат до изравняване.

След подновяването на играта натискът на Лил стана още по-сериозен. Домакините изнесоха действията дълбоко в половината на Брест и започнаха да притискат съперника си все по-настойчиво.

Жиру пое отговорността и не трепна

В 64-ата минута усилията на Лил най-после дадоха резултат. Брадли Локо извърши нарушение в наказателното поле на Брест и главният съдия Клеман Тюрпен посочи бялата точка.

Зад топката застана Оливие Жиру. 40-годишният световен шампион с Франция показа железни нерви и с прецизно изпълнение не остави шанс на вратаря - 1:1.

След попадението ветеранът направи и емоционален жест, като вдигна фланелка с името на тежко контузения си съотборник Тиаго Сантош.

Голът вдъхнови Лил за още по-мощен финален натиск. Домакините търсеха пълния обрат до последните секунди, но защитата на Брест издържа и гостите измъкнаха ценна точка.

Статистиката показа сериозното превъзходство на „песовете“ - 67% владение на топката и 13 удара срещу едва шест за Брест. Това обаче не се оказа достатъчно за победата.

Ланс удари Троа, три отбора се вкопчиха във върха

В другия съботен двубой Ланс не остави шансове на предпоследния Троа и си тръгна с победа 3:1.

Гостите поведоха още в 13-ата минута след автогол на Адриен Монфре. Домакините успяха да възстановят равенството чрез Томоти Нкада в средата на първото полувреме, но радостта им не продължи дълго.

Одсон Едуард отново изведе Ланс напред, а Рубен Агилар оформи крайния резултат. Успехът изкачи победителите на седмото място с 10 точки.

Междувременно Пари Сен Жермен също записа важен успех, след като се наложи над Страсбург с 3:1 като гост. Парижани изоставаха в резултата, но стигнаха до обрат с попадения на Иля Забарни, Усман Дембеле и Дезире Дуе.

След съботните срещи ПСЖ, Монако и Лил имат по 14 точки на върха. Монако обаче все още не е изиграл двубоя си от кръга и днес гостува на Лориен, където ще има възможност да се откъсне от преследвачите си.

Резултати и програма от седмия кръг на Лига 1

Лил - Брест 1:1

Троа - Ланс 1:3

Страсбург - Пари Сен Жермен 1:3

От петък:

Льо Ман - Тулуза 0:3

В неделя:

Анже - Олимпик Марсилия

Льо Авър - Оксер

Лориен - Монако

Париж ФК - Рен

Олимпик Лион - Ница

Класиране:

Монако, Лил и Пари Сен Жермен са на върха с по 14 точки, следвани от Рен с 13, Лион и Париж ФК с по 11, Ланс с 10 и други.