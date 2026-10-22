Веласкес с добри новини за двама от Левски

Треньорът на Левски Хуло Веласкес коментира преди двубоя с Виктория Пилзен, че отборът му ще се опита да доминира над своя противник, спазвайки своя игрови план.

Специалистът сподели, че за него няма значение дали играе у дома или като гост и винаги изисква от своите футболисти да спазват един и същи указания.

„Очаквам да се получи добър мач. За нас този мач е отлична възможност да покажем нашия начин на игра, такава каквато беше срещу Залцбург и НЕК. Идеята е една и съща – наслаждавайте се на тези мачове и този турнир и да се опитаме да станем по-добър отбор след този двубой“, сподели Веласкес за „Домът на футбола“ по Диема спорт.

„Гашпер е контузен за този мач. Той е страхотен футболист, защото за него на първо място е колективът. Той има лек проблем и може би за Арда ще бъде готов. Новините за Акрам Бурас също са позитивни. След много дълго време влиза в групата на отбора. Той все още не е готов на 100%, но съм много щастлив от неговото възстановяване. Ако се наложи, можем да го използваме, но не повече от 30 минути. Той обаче влиза в динамиката на своите съотборници."

"За нас няма значение дали играем като домакини, или гости. Нашият модел е ясен. Опитваме се да владеем играта. Нашата идея винаги е да държим топката, независимо дали играем тук срещу Ювентус, или в Мадрид“, завърши Веласкес.