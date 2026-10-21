Веласкес преди сблъсъка с Виктория Пилзен: Тук няма нищо лесно

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес и полузащитникът Марко Груич дадоха пресконференция преди утрешния сблъсък с Виктория Пилзен от третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

"Това е тотално различен отбор от НЕК. Имаме респект към всеки един отбор. През миналата седмица съперникът се защитаваше човек за човек, а Виктория се защитава различно. В атака има прилики. Този отбор също иска бързо да стигне до последните метри. Фокусът обаче е нашият отбор. Имаме много доверие във всички футболисти. Утре е невероятна възможност да продължим да се състезаваме в този страхотен турнир", започна Веласкес.

"Акрам Бурас е напълно възстановен, но не е играл от доста време. Не е направил много интензивни тренировки. Той обаче се развива много позитивно и съм много доволен. В групата е, защото имам възможност да го използвам. Трябва да продължи да тренира, за да се доближи до най-добрата си версия, но от контузията е напълно възстановен", уточни испанският специалист.

"Гашпер Търдин има страхотно представяне и държание в отбора. След като получи тази контузия, помолихме да остане още малко на терена. Искам да го отлича, защото ме кара да се гордея с него. Има малка вероятност да бъде с нас за мача срещу Арда. Можеше да бъде опция и за този мач, ако имаше още два дни до него", продължи Веласкес.

"Виктория е отбор, който играе директен футбол. Доста добре са построени, за да могат да спечелят втората топка. Искам отборът да има характер на терена и феновете да са щастливи от това, което виждат. Не мога да отлича специфични 10 минути от играта ни срещу НЕК. Трябва да има баланс във всяка една фаза от футбола. Трябва да сме скромни и наясно в кой турнир играем. Тук няма нищо лесно", завърши Хулио Веласкес.