Разкриха новата роля на Валери Божинов в Левски

Левски разкри новата роля на Валери Божинов в клуба. Бившият нападател на „сините“ ще бъде водещ на видеопоредицата „Играч №88“, в която ще среща феновете с футболистите и ще показва моменти зад кадър от живота на отбора.

Още вчера стана ясно, че Божинов се завръща на „Герена“, а сега от клуба обявиха и подробностите.

„Играч №88 не е тук да играе. От днес влизам в нова роля – вашата връзка с Отбора на народа. Вашият човек в Отбора на народа. Какво по-хубаво от това? Няма“, заяви Божинов във видео, публикувано на официалната страница на Левски.

Бившият нападател обеща на привържениците срещи с играчите, предизвикателства и ексклузивен поглед към клуба.

„Ще ви срещам с играчите. Ще ги предизвиквам. И ще ви показвам Левски отблизо – така, както рядко го виждате. Ексклузивни моменти. Зад кадър. От първо лице“, добави той.

Първият епизод на „Играч №88“ ще бъде публикуван още утре.