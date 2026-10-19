Мистерия в Левски! Кой ще носи 88

Ръководството на Левски предизвика вълна от любопитство сред привържениците на отбора, след като публикува две загадъчни видеа в социалните мрежи, с които загатна за появата на ново лице на "Герена".

"Ново име. Синя фланелка. Кой е той?", гласи първото послание, докато второто пита: "Кой ще носи 88 в синьо?"

В единият клип се появяват препратки към Англия, Италия и Сърбия, които насочват вниманието към бившия нападател на "сините" Валери Божинов.

Бившият национал има богата футболна кариера именно в трите държави, споменати във видеото.

В Италия Божинов носи екипите на Лече, Фиорентина, Ювентус и Парма, а в Англия игра за Манчестър Сити. В Сърбия нападателят остави следа с изявите си за Партизан (Белград).

Сега не е изключено той да получи пост в клуба, пише gol.bg.