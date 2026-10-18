Меси пак е извънземен. Два гола за 4 минути взривиха Атланта

Лионел Меси отново напомни защо е един от най-великите футболисти в историята, след като сътвори истинско шоу по американските терени. Аржентинската суперзвезда отбеляза два гола само за четири минути и поведе Интер Маями към убедителна победа с 3:1 като гост на Атланта Юнайтед в Мейджър сокър лигата. Световният шампион вече има 25 попадения през сезона и продължава да води в битката за голмайсторския приз, докато неговият отбор събра 55 точки и затвърди позициите си в челото на Източната конференция. Успехът е трети пореден за Интер Маями, който вече си е гарантирал участие в плейофите, но не се отказва от преследването на лидерите.

Суарес и Бертераме нанесоха първия удар

Двубоят на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта започна равностойно, като домакините опитаха да затруднят звездната атака на гостите. Интер Маями постепенно наложи контрол върху играта, но защитата на Атланта дълго време успяваше да удържа натиска.

В 41-ата минута Меси беше близо до откриване на резултата със силен удар от пряк свободен удар, но вратарят на домакините се намеси решително.

Все пак точно преди почивката съпротивата на Атланта беше сломена. В 45-ата минута Луис Суарес спечели битката с противников защитник и центрира великолепно отдясно към Херман Бертераме, който с глава изпрати топката в мрежата за 0:1.

Попадението беше девето за мексиканския национал през сезона, а Меси също участва в изграждането на атаката.

Четири минути магия. Меси разпиля защитата

Истинското представление на аржентинския гений започна след почивката. В 56-ата минута Меси получи топката отдясно, напредна към наказателното поле и разигра бърза комбинация с Бертераме.

Последва характерният за него пробив, с който световният шампион разкъса отбраната на Атланта, преди хладнокръвно да прати топката в мрежата с левия крак. Резултатът стана 0:2, а защитниците на домакините изглеждаха напълно безпомощни срещу неудържимия аржентинец.

Само четири минути по-късно Меси нанесе нов съкрушителен удар.

В 60-ата минута Луис Суарес го изведе със страхотно подаване с външната част на ходилото. Лео се откъсна от преследвачите си, преодоля защитник с великолепно движение и изпрати топката в долния десен ъгъл за 0:3.

Два гола в рамките на четири минути бяха достатъчни, за да решат мача и да превърнат вечерта в поредния спектакъл на осемкратния носител на „Златната топка“.

Нов исторически рекорд за аржентинската легенда

Освен двата гола Меси записа и важно постижение при головите подавания. С участието си в първото попадение той достигна 15 асистенции през настоящия сезон.

Така аржентинецът стана първият футболист в историята на МЛС, който записва поне 15 голови подавания в три поредни сезона.

Със своите 25 гола Меси продължава да оглавява класацията на реализаторите в американското първенство. В същото време Суарес достигна 12 асистенции през кампанията и стана едва вторият играч в историята на Интер Маями със 100 участия в голове, като се броят попаденията и головите подавания.

Бивш играч на Интер Маями върна един гол

Атланта успя да направи загубата си малко по-почетна в самия край на двубоя. В 89-ата минута домакините получиха дузпа, след като Фафа Пико беше фаулиран в наказателното поле.

Бившият футболист на Интер Маями, записал 20 мача за клуба през миналия сезон, сам застана зад топката и реализира за крайното 1:3.

За Атланта поражението беше нов тежък удар по надеждите за участие в плейофите. Тимът заема 14-ото място в Източната конференция и изостава с шест точки от деветата позиция, която дава последния шанс за продължаване в следващата фаза.

Интер Маями, от своя страна, вече има 55 точки и продължава битката за възможно най-добро класиране преди решителните мачове за шампионската титла.