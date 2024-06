Лоши новини за легенда на Ливърпул. Бере душа

Бившият футболист на Ливърпул и шотландски национал Алан Хансен е бил хоспитализиран със сериозно заболяване, съобщават от английския клуб.



Той прекрати кариерата си през 1991 и в последните три десетилетия работи като телевизионен анализатор.

"Молитвите ни са с легендарния ни капитан Алан Хансен, който е в болница със сериозно заболяване", съобщават от Ливърпул.

"Поддържаме близка връзка със семейството на Алан и сме готови да ги подкрепим в това трудно време. Мислите ни са с Алан и цялото семейство Хансен. Ще съобщим повече, когато научим повече", съобщават от Ливърпул.

Хансен бе привлечен от Ливърпул през 1977 от Партик Тисъл и спечели три европейски трофея, осем титли на Англия, две купи на ФА и три на Лигата в 620 мача.

