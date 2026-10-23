Левски готви два силни трансфера

Шампионът на България Левски вече подготвя зимната си селекция, като ясна цел на ръководството е привличането на двама класни футболисти. Вместо да прави мащабни промени, клубът залага на трансферна стратегия за привличане на утвърдени имена - подобно на Марко Груич (с опит в Ливърпул, Порто и Бундеслигата) и Стефано Сенси от ЦСКА (играл за Интер и в Серия "А"). Замисълът е новите попълнения незабавно да вдигнат нивото на състава за битката за титлата.

Основните приоритети на „Герена“ са ясно очертани: централен нападател и крило.

Търси се нов лидер на върха на атаката

Позицията на централния нападател остава най-голямото предизвикателство пред Левски. След напускането на Марко Дуганджич, старши треньорът Хулио Веласкес разполага с Хуан Переа, Мустафа Сангаре и Стивън Стоянчов, но нито един от тях не осигурява нужното постоянство - Стоянчов все още трупа опит, Сангаре често е измъчван от контузии, Переа така и не се утвърди като категоричен титуляр.

Допълнителна трудност са високите тактически изисквания на Веласкес - той настоява за активно пресиране, бързи комбинации и отнемане на топката. Поради тази причина на върха на атаката често се използва Рейналдо, макар той да не е типичен таран.

Профилът, който Левски търси: подвижен, бърз и техничен нападател от типа на Феран Торес или Усман Дембеле, който да може както да бележи, така и да пресира и да отваря пространства за съотборниците си.

Подсилване по фланговете за по-голяма конкуренция

Втората ключова зона за подсилване е фланговата атака. Въпреки че Левски разполага с опции на крилата, липсва футболист, който индивидуално да решава двубоите - качество, с което разполагат съперници като Лудогорец в лицето на Кайо Видал и Ерик Маркус.

Лятната инвестиция в тази зона все още не дава желания резултат. Давид Кусо (за когото бе платена трансферна сума) получава шансове, но все още се бори да се превърне в основна фигура. Адриан Райчев (пристигнал под наем) също все още не покрива напълно очакванията.

Привличането на доказано крило ще осигури на Веласкес необходимата дълбочина и възможност за ротации при сгъстен цикъл от мачове.

Полузащитата: Стабилност и богат избор

За разлика от атаката, халфовата линия на „сините“ се радва на сериозна конкуренция и широчина. С присъствието на Сержиньо, Мехди Мубарик, Марко Груич, Гашпер Търдин, Акрам Бурас и Асен Митков треньорският щаб разполага с разнообразни варианти според тактическия план. Поради това нов полузащитник би бил привлечен единствено при изключително изгодна възможност на пазара.

Баланс между финанси и качество

Предвид нарастващите разходи за заплати, трансферни суми и неустойки, ръководството ще действа премерено. Освен чисто футболните качества, ще се следи за характера на играчите и способността им бързо да се адаптират към изискванията на треньора.

„През зимата със сигурност ще бъдем по-скромни на трансферния пазар, но имаме набелязани позиции и план за действие. Търсенето не е преставало и ще продължи, като се надявам да вдигнем класата на отбора на определени позиции драстично“, коментира спортният директор Георги Костадинов, предава „Мач Телеграф“

Предстоящият зимен прозорец ще бъде ключов тест за амбициите на Левски да запази темпото си и да атакува върха в най-важната част от сезона.