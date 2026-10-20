Край на кошмара за Тотнъм. Три гола измъкнаха тима от дъното

Тотнъм най-после сложи край на кошмарната си серия във Висшата лига и записа първата си победа от началото на сезона. Лондончани се наложиха с 3:1 над новака Ковънтри в последния мач от седмия кръг на английското първенство и успяха да напуснат зоната на изпадащите. Джеймс Мадисън даде преднина на домакините с великолепен гол, а Омар Мармуш и Бен Дейвис осигуриха трите точки след почивката. С успеха „шпорите“ събраха шест точки и се изкачиха до 16-ото място в класирането.

Мадисън събуди Тотнъм с гол красавец

Двубоят не започна никак спокойно за домакините. Ковънтри показа самочувствие още в първите минути и създаде няколко добри възможности пред вратата на лондончани. Въпреки натиска на гостите именно Тотнъм откри резултата. В 14-ата минута Джеймс Мадисън демонстрира отлична техника и с красив параболичен удар извън наказателното поле изпрати топката в мрежата за 1:0.

Попадението даде така необходимата увереност на „шпорите“, които в първите шест кръга не успяха да стигнат до победа. Преднината им се запази до почивката, но веднага след подновяването на играта гостите нанесоха своя удар.

Ковънтри отвърна, но Мармуш реши мача

Джак Рудони изравни резултата в началото на второто полувреме и върна интригата в двубоя. Радостта на гостите обаче не продължи дълго. В 58-ата минута Омар Мармуш отново изведе Тотнъм напред с хубав диагонален изстрел, който донесе преднина от 2:1.

В оставащото време Ковънтри не успя да стигне до ново изравняване. Вместо това в добавените минути резервата Бен Дейвис сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1.

Така Тотнъм записа първия си успех във Висшата лига този сезон и изпревари съперника си в таблицата. Двата отбора имат по шест точки, но лондончани заемат 16-ото място, а Ковънтри е непосредствено след тях - на 17-ата позиция.

Манчестър Сити е безпогрешен, Брайтън разгроми Палас

Седмият кръг предложи и няколко други интересни резултата. Лидерът Манчестър Сити продължи победната си серия, след като надделя с 3:2 над Ипсуич и събра максималните 21 точки от седем мача. Арсенал запази второто място с 18 точки след минимална победа с 1:0 при гостуването на Нотингам Форест.

Най-убедителният резултат през кръга постигна Брайтън, който разгроми Кристъл Палас с 5:0 и затвърди третата си позиция с 16 точки. Челси също записа важен успех, побеждавайки Евертън с 2:0 като гост, и заема четвъртото място с 13 точки.

Ливърпул спечели гостуването си на Брентфорд с 2:1, докато Манчестър Юнайтед стигна само до равенство 1:1 срещу Лийдс. Астън Вила взе трите точки при визитата си на Нюкасъл, а Борнемут и Фулъм също се поздравиха с победи.

Всички резултати от седмия кръг на Висшата лига

Тотнъм - Ковънтри 3:1

От неделя:

Борнемут - Съндърланд 2:0

Брайтън - Кристъл Палас 5:0

Лийдс - Манчестър Юнайтед 1:1

Нотингам Форест - Арсенал 0:1

От събота:

Евертън - Челси 0:2

Брентфорд - Ливърпул 1:2

Фулъм - Хъл Сити 1:0

Манчестър Сити - Ипсуич 3:2

Нюкасъл - Астън Вила 0:1

Класиране:

Манчестър Сити води с 21 точки, следван от Арсенал с 18, Брайтън с 16 и Челси с 13. Тотнъм е 16-и с шест точки, колкото има и 17-ият Ковънтри.