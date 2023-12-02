Изтеглиха жребия за Евро 2024. Кои са каръците

Жребият за Европейското първенство в Германия през 2024 година бе изтеглен в Хамбург. В турнира участие ще вземат 21 отбора и 3 тима, които ще бъдат определени от плейофите напролет.

Разпределението на отборите по урни:

Първа урна: Германия, Португалия, Франция, Испания, Белгия, Англия

Втора урна: Унгария, Турция, Румъния, Дания, Албания, Австрия

Трета урна: Нидерландия, Шотландия, Хърватия, Словения, Словакия, Чехия

Четвърта урна: Италия, Сърбия, Швейцария, Плейоф А (Уелс, Финландия, Полша или Естония), Плейоф B (Босна, Украйна, Израел или Исландия), Плейоф С (Грузия, Люксембург, Гърция или Казахстан).

ГРУПА А

Германия

Шотландия

Унгария

Швейцария

ГРУПА В

Испания

Хърватия

Италия

Албания

ГРУПА С

Словения

Дания

Сърбия

Англия

ГРУПА D

Победител от Плейоф А (Уелс, Финландия, Полша или Естония)

Нидерландия

Австрия

Франция

ГРУПА Е

Белгия

Словакия

Румъния

Плейоф B (Босна, Украйна, Израел или Исландия)

ГРУПА F

Турция

Плейоф С (Грузия, Люксембург, Гърция или Казахстан)

Португалия

Чехия

/GlasNews.bg/

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