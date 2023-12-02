Изтеглиха жребия за Евро 2024. Кои са каръците

Жребият за Европейското първенство в Германия през 2024 година бе изтеглен в Хамбург. В турнира участие ще вземат 21 отбора и 3 тима, които ще бъдат определени от плейофите напролет.
Разпределението на отборите по урни:
Първа урна: Германия, Португалия, Франция, Испания, Белгия, Англия
Втора урна: Унгария, Турция, Румъния, Дания, Албания, Австрия
Трета урна: Нидерландия, Шотландия, Хърватия, Словения, Словакия, Чехия
Четвърта урна: Италия, Сърбия, Швейцария, Плейоф А (Уелс, Финландия, Полша или Естония), Плейоф B (Босна, Украйна, Израел или Исландия), Плейоф С (Грузия, Люксембург, Гърция или Казахстан).
ГРУПА А
Германия
Шотландия
Унгария
Швейцария
ГРУПА В
Испания
Хърватия
Италия
Албания
ГРУПА С
Словения
Дания
Сърбия
Англия
ГРУПА D
Победител от Плейоф А (Уелс, Финландия, Полша или Естония)
Нидерландия
Австрия
Франция
ГРУПА Е
Белгия
Словакия
Румъния
Плейоф B (Босна, Украйна, Израел или Исландия)
ГРУПА F
Турция
Плейоф С (Грузия, Люксембург, Гърция или Казахстан)
Португалия
Чехия
/GlasNews.bg/
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