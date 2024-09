Голяма гавра с Моуриньо в Турция! Не е на себе си

Именит треньор вероятно е бесен от подигравките към себе си тези дни.

Жозе Моуриньо със сигурност е записал в "черното тефтерче" с враговете му още един - Галатасарай. Не стига, че това е най-големият противник на водения от португалеца Фенербахче, а клубът си позволи подигравка с Жозе, която той няма да забрави.

След победата с 3:1 на стадиона на големия враг в събота, в официалния клубен профил в социалните мрежи на Галатасарай се появи колаж с корица на книга, озаглавена "The Crying One" (Плачещият). Това е игра на думи и сарказъм с прякора на Жозе - The Special One (Специалният), който от 20 години върви с името на Моуриньо във футбола.

Часове след появата на колажа, до който бе добавен и слоган:

"В продажба скоро из книжарниците в Кадъкьой" (който е кварталът, където е стадионът на Фенербахче), картинката изчезна от профила на Галатасарай.

Но иронията не спря дотам.

Появи се снимка на треньора на Галатасарай Окан Бюрук, под която пък пишеше: The Winner One (Победителят). Очевидно е към кого е насочена и тази "стреличка".

Едно е сигурно - когато Фенербахче срещне Галатасарай във втория им мач за сезона, Жозе ще има екстра мотивация за победата.

